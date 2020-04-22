نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا لها حول مسلسلها الجديد ” حب عمري ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

حيث وجهت من خلاله رسالة إلى الإعلاميين والصحفيين تطلب منهم عدم الحديث معها عن المسلسل ومشاركتها به .

فكتبت قائلة : ” رجاء من جميع الصحفيين والإعلاميين عدم التحدث معي عن مسلسل حب عمري نهائيا ” .

الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين وبدا أنها تتبرأ من العمل .. كما تناولت بعض الصحف أنباءا عن غضب منة فضالي خلال تصوير مشاهدها في مسلسل ” حب عمري ” .

حيث صرح مقربون من منة فضالي أنها تحاول أن تنتهي في أسرع وقت من تصوير مشاهدها كونها غير راضية عن المسلسل وتركز على أعمالها الدرامية الأخرى .

يذكر أن مسلسل حب عمري من بطولة كلا من هيثم شاكر ومنة فضالي وسهر الصايغ ومحمد عادل وأحمد كرارة وحنان سليمان ومحمد مهران وسامح الصريطي .. وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي إلى جانب من التشويق والإثارة .