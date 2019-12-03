منة فضالي تتعرض لمحاولة إختطاف

كشفت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عن تفاصيل محاولة اختطافها يوم أمس الإثنين في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في مصر في وضح النهار ودون تدخل من المارة .

حيث قالت منة فضالي في تصريحات لها لصحيفة ” الوطن ” المصرية إنه أثناء خروجها من صالون لتصفيف الشعر قررت اتخاذ طريقا مختصرا للوصول إلى منزلها .. إلا أنها ركنت سيارتها من أجل شراء بعض الأغراض من أحد المحلات التجارية .

فقالت : ” ركنت سيارتي لرغبتي في شراء مستلزمات من أحد المحال التجارية وفوجئت بعد عبوري الشارع بشخص يجذبني بقوة نحو توكتوك ” .

وأشارت أن سائق التوكتوك كان بصحبته صديقا له وإنهما حاولا خطفها وجذبها إلا إنها تمكنت من الإفلات منهما بعد أن سددت ركلة بقدمها للسائق وضربت آخر معه ولكن تعرضت لكدمات وجروح .

قائلة : ” ركلت هذا الشخص بقدمي وضربت آخر معه وذلك دون أي تدخل من المارة الذين تواجدوا وقت الواقعة .. وأحمد الله على سرعة بديهتي في التصرف لأنه كان سيحدث ما لا تحمد عقباه ” .

وكشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن في الجيزة لم تتلق أي بلاغ من الفنانة منة فضالي يفيد بمحاولة سرقتها أو خطفها .