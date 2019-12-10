منة فضالي تفاجئ الجمهور بلوك جديد

نشرت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ صورة جديدة لها تظهر اعتمادها لوك جديد، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منة فضالي بشعر قصير ولونه مائل للكستنائي الفاتح اعطاها إطلالة مميزة.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، اللذين بدورهم اشادوا باللوك الجديد، اذ انه يليق بملامحها ووجهها.

الجدير ذكره ان منة فضالي كانت قد اثارت جدلا كبيرا مؤخرا بعد كشفها عن تعرضها لمحاولة إختطاف في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في مصر، أثناء خروجها من صالون لتصفيف الشعر.