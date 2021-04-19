كشفت الفنانة منّة فضالي عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، بالإضافة الى آرائها في العدد من زملائها الفنانين و خاصة مواطنيها.

ورداً على سؤال وُجِه لها عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري، قالت فضالي: ” أنا لم أسئ الى ياسمين إطلاقاً، هي جميلة وأنيقة و”كل حاجة.. ولكن الموهبة مهمة جداً، ويجب أن يتمتع بها الفنان.. ياسمين لطيفة وحلوة، ولكن التمثيل أساسه الموهبة، لذا عليها أن تجتهد و”تشتغل على نفسها كثيراً”،

و نفت فضالي عن أنها صاحبة مشاكل حيث قالت: “بالعكس، أنا لا أحبّذ المشاكل، بل أحب جميع الناس، وأتمنى لو تسود المحبة بيني وبين زملائي الفنانين، ولكن الإعلام يكون ظالماً أحياناً بنشره أقاويل وأخباراً هي مجرد شائعات أو بالمبالغة في أحيان أخرى”.

و أضافت” أنا لست مسؤولة عن ذلك، إذ إنني أحترم نفسي وجميع الناس، والحمد لله أنا إنسانة متصالحة مع ذاتي، وحتى أنني أرضى بسهولة (بكلمتين) ممّن يسيء إليّ، لم أؤذِ أحداً، بل على العكس، و رغم أنّ خطواتي بطيئة إذ لم أحصل على الفرص التي واتت غيري، أحرص على الاعتماد على نفسي فقط”.

يأتي ذلك بعد تصريح سابق لمنة فضالي خيرت فيه بين محمد رمضان وياسمين صبري فقالت “اكيد رمضان عشان محمد ممثل ثقيل واشتغل على نفسه كويس جدا”.