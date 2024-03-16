في لقائه ضمن برنامج “RESTART” الذي تقدّمه الإعلامية داليا المتبولي، كشف المنتج أحمد السبكي عن رأيه في الفنانة ياسمين صبري، بعد أن أنتجت لها مؤسسة السبكي أفلاماً عدة.

وفتح السبكي النار على ياسمين صبري قائلاً: “ياسمين صبري ما تشليش نص فيلم وجمالها غالب على موهبتها”، مشيراً إلى أن الجمهور يرى شكلها قبل أن يتعرّف على موهبتها.

السبكي يفتح النار على ياسمين صبري

وأضاف السبكي أن الجمهور، بمجرد أن يشعر بالرضا من جمال الفنانة، يتوقع أن يرى موهبتها الفنية في التمثيل، لكنه أكد أنه إذا لم تكن هناك موهبة فإن الجمهور سيكتفي بالصورة الجميلة فقط.

وفيما يتعلق بمشاركة ياسمين صبري في أفلامه، فأكد السبكي أنها عرضت عليه العمل معه في الأفلام دون مقابل مادي، مما يشير إلى أنها كانت مستعدة للمشاركة في الأفلام مجانًا.

فنان تمنى أحمد السبكي التعاون معه

وعن الفنان الذي كان يتمنى أن يعمل معه فقال: “كان نفسي اشتغل مع عادل إمام، هو حد يطول يشتغل مع عادل إمام”، كما قال أنه يتمنى أن يعمل مع كريم عبد العزيز وأحمد عز.

أفلام أحمد السبكي الجديدة

وإختتم السبكي حديثه بالإعلان عن أفلامه المشاركة في موسم عيد الفطر وهما فيلم “شقو” و هو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، وأيضا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز و من إخراج أحمد الجندي.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2024

تُشارك ياسمين صبري في “مسلسل رحيل” الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2024، حيث تؤدي شخصية فتاة شعبية تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

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