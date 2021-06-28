أثارت منشور للفنانة السورية ​نسرين طافش​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، والذي كتبت فيه: “الله يرزقني فلوسكثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها”، شكوك المتابعين حول سحب ​الإقامة الذهبية​ منها في ​الإمارات​، خصوصاً أنها كانت تمضي معظم وقتها في الفترة الأخيرة هناك، وتنشر صوراً لها تظهر فيها وهي تستمتع بإجازتها.

ولم ترد نسرين رسمياً على الأخبار التي تداولها المتابعون حول سحب الإقامة الذهبية منها، وطالبها البعض بتوضيح هذا الأمر حتى لا يبقى في إطار الجدل والأقاويل، التي لا تستند على حقائق.

وتلاحق نسرين الشائعات بشكل مستمر، ما دفع البعض الى التساؤل عن سبب إطلاق أخبار كاذبة حولها، وزج إسمها في بعض القضايا، التي يتضح فيما بعد أن ليس لها علاقة بها.

وكانت نشرت نسرين عبر صفحتها الخاصة صورة جديدةن أطلت فيها بفستان طويل زهري واسع من الأطراف، وعلّقت: “لحظة ما, بومضة من الزمن .. قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير”.





