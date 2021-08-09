أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بمنع الفنانة ” بلقيس فتحي ” من الفناء وإحياء الحفلات في مصر وذلك على خلفية إحيائها لحفل بأحد النوادي مساء أمس الأحد دون الحصول على التراخيص اللازمة .

وجاء في بيان للنقابة متضمنا القرار : ” قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية ” .

وتابع : ” وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة .. على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها ” .