أثارت الإعلامية السّعوديّة منى أبو سليمان بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن شبهها بـالممثلة ايمان ياسين والممثلة مونيكا بيلوتشي.

فقد غردت منى أبو سليمان عبر حسابها على تويتر سائلة متابعيها عن من يشبهون من المشاهير ثم تحدثت عن نفسها قائلة: “الكثيرات اخبرنني انهن يشبهوني و ذلك يسعدني.. لكن قيل لي اني اشبه.. الممثلة ايمان ياسين و مونيكا بلويشي..”.

من تشبه من المشاهير؟

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الكثيرات اخبرنني انهن يشبهوني و ذلك يسعدني..



لكن قيل لي اني اشبه

الممثلة ايمان ياسين و مونيكا بلويشي.. pic.twitter.com/PCgILOlOVk — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) November 13, 2020

وقد اجمع عدد كبير من متابعي أبو سليمان على انها تفوق النجمتين جمالا حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “تشبهين نفسك وانتي أحلى منهن والله” و “لا انت احلى منهن ماشاء الله تبارك الرحمن” و جميلة ماشاءالله عليك و على الطبيعة أجمل و “قسما بالله انتي احلى منهم الإثنين في كل شي”.

بينما ذهب البعض الاخر الى تشبيهها بنجمات اخريات مثل ميرفت امين وياسمين صبري مثل التغريدات التالية:

ما شالله انتي اجمل منهم بس يمكن تشبهي مرفت امين pic.twitter.com/aG3bwvvkGY — محمد (@h7mod_2000) November 13, 2020

حمام الله من ان تتشبهي بتلك المونيكا بيلوتشي..فانت اجمل وهذا ليس تحرش وان اكثر شبها بياسمين صبري وسعاد حسني — mageed moh. salem (@mageedsalem) November 13, 2020