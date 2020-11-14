أثارت الإعلامية السّعوديّة منى أبو سليمان بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن شبهها بـالممثلة ايمان ياسين والممثلة مونيكا بيلوتشي.
فقد غردت منى أبو سليمان عبر حسابها على تويتر سائلة متابعيها عن من يشبهون من المشاهير ثم تحدثت عن نفسها قائلة: “الكثيرات اخبرنني انهن يشبهوني و ذلك يسعدني.. لكن قيل لي اني اشبه.. الممثلة ايمان ياسين و مونيكا بلويشي..”.
وقد اجمع عدد كبير من متابعي أبو سليمان على انها تفوق النجمتين جمالا حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “تشبهين نفسك وانتي أحلى منهن والله” و “لا انت احلى منهن ماشاء الله تبارك الرحمن” و جميلة ماشاءالله عليك و على الطبيعة أجمل و “قسما بالله انتي احلى منهم الإثنين في كل شي”.
بينما ذهب البعض الاخر الى تشبيهها بنجمات اخريات مثل ميرفت امين وياسمين صبري مثل التغريدات التالية: