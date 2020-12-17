وجّهت منى السابر من خلال برنامج “ET بالعربي” رسالة أخيرة إلى ابنتها الفنانة حلا الترك، وكشفت أنها ناشدت الفنانة الإماراتية أحلام التدخل من دون أن تبدي الأخيرة أي رد فعل، مؤكدةً أنها لجأت إليها بسبب العلاقة المميزة التي تجمعها بحلا، ولأن الأخيرة ترى فيها أمّها الثانية.

وذكرت السابر أنها لم تقصد بهذه المناشدة إحراج أحلام وإجبارها على التدخل في قضية عائلية خاصة، موضحةً أنها طلبت منها ذلك من منطلق إنساني، بعدما تحوّل الخلاف إلى قضية رأي عام… ومعتبرةً أن تدخل إحلام فيها يمكن أن يعزّز من قيمتها الفنية والإنسانية.

كذلك أشارت السابر الى تأثير الجو العائلي الذي يعيش فيه أولادها، وأضافت: “أنا ما كنت مستقلة في حياتي، كنت عايشة مع أهل الزوج، كان فيه تأثير كبير على تربية الطفل ومافي أم ما تحب إنه ولادها يكونوا بارين في أهلهم وحتى في الناس اللي ما بتعرفها”.

وكشفت أنها لم تتواصل مع ابنتها منذ أن رفعت عليها دعوى قضائية، وعبّرت عن شعورها بالحزن الشديد، كما وجّهت إلى حلا رسالة أخيرة قالت فيها: “أنا أمك ياحلا، أنت أكثر وحدة تعرفين شكثر عانيت، انتِ تعرفين ما قصرت معاكي ولا مع أبوكي ولا حتى مع أهلك. ما راح أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله”.