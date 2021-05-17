فاجأت منى السابر ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بخطوة غير متوقعة رغم الخلاف والأزمة التي نشأت بينهما بسبب الدعوى القضائية ضد السابر ومطالبتها برد مبلغ 20مالي..

فقد قامت منى السابر بتهنئة ابنتها حلا الترك في عيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها على “إنستغرام”، قائلة :”عيد ميلاد سعيد لابنتي المميز.. “أحبكِ اليوم وغدا ودائما”، كما نشرت صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.

ومن جانبه حرص المنتج البحريني محمد الترك والد حلال الترك على توجيه معايدة لها هو الآخر عبر انستغرام من خلال منشور كتب فيه :”كل عام وأنتِ أميرتي ربي يحميكِ ويحفظكِ لي يارب ياخذ من عمري ويعطيكِ”.

وانتهت أزمة منى السابر بمفاجأة بعد أن أعلنت عبر حسابها على تطبيق إنستقرام أن المحكمة وافقة على استبدال حكم السجن بدفع المبلغ المطلوب، بعد أن تقدم دفعها بطلب إلى المحكمة من أجل استبدال السجن عام مقابل دفع 20 ألف دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر ابتداءاً من تاريخ 19 أبريل الماضي.

يذكر ان حلا الترك من مواليد 15 مايو عام 2002 دأت مشوارها من خلال برنامج «ستار صغار» بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقة في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت;