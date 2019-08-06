منى السابر والدة حلا الترك تتعرض لانتقادات لاذعة بعد خلعها الحجاب!

تعرضت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها بعد نشرها اول صورة لها بعد خلع الحجاب.

فقد نشرت منى السابر صورة ظهرت فيها برفقة صديقتها وبدون حجاب بشكل رسمي للمرة الأولى، وعلقت قائلة: “بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة”.

لكن متابعي منى السابر لم يلتفتوا بمقولتها عن الصداقة والأصدقاء، وكان أبرز ما لفت انتباهم هو خلعها للحجاب، حيث انهالت التعليقات على الصورة، وتسائل البعض عن سبب ترك الحجاب، رغم التزامها التام به طوال الفترة الماضية.

فقد كتب احد المتابعين مستنكرا خلعها للحجاب: “بالنسبة لي يسألون عن الحجاب هو كان بس لاستعطاف الجماهير وايهامهم بالشرف والعفة عشان الناس توقف معاها وترجعلها بنتها الدجاجة التي تبيض ذهبا أما الان الدجاجة طارت وطار معها الحجاب لانها مو خرج دين وحجاب” فيما كتب اخر “الحجاب بس وقت الازمات” وقالت اخرى: “مدري ليه حسيت دنيا بطمه صادقه من بعد ماكنت احب ام حلا الترك للاسف!”.

غير ان البعض دافع عنها معتبرا ان قرار خلعها الحجاب حرية شخصية، حيث كتب احدهم: “اللي يعلقون وين حجابها ؟! نعم ! مالكم دخل فيها وفي حياتها و في حجابها ي منافقين انشغلوا و انحشروا بحياتكم انتم بس 🙂”.