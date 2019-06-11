الصفحة الرئيسية فن منى العتيبي ابنة الهام الفضالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل.. شاهد ماذا فعلا!

منى العتيبي ابنة الهام الفضالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل.. شاهد ماذا فعلا!

بواسطة -
0 38
نواف الخالدي زوج منى العتيبي

نواف الخالدي زوج منى العتيبي

شر نواف الخالدي زوج منى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على حسابه على “سناب شات” فيديو كشف فيه المفاجأة التي حضرتها له زوجته في يوم ميلاده.

وبدا أنها أعدت له قالب حلوى مميزاً حظي بإعجابه ما دفعه إلى شكرها والتغزل بها. وقال لها: “بعد عمري حبيبتي إنت مشكورة يا بعد عمري الله لا يحرمنا منك”.

كما نشر نواف الخالدي صورة لها وهو يقبل رأس زوجته منى العتيبي وعلق عليها: “ما أنحرم منك”.
ن
وقد تعرّضت منى العتيبي وزوجها نواف الخالدي لموجة من الانتقادات، إذ رأى الكثير من المتابعين أنهما يحاولان لفت الأنظار إليهما بأي ثمن.

ويشار الى ان الهام الفضالة كانت قد كشفت في فيديو سابق جمعها مع زوج ابنتها الخالدي أنها تعتزم إطلاق اسم إلهام على طفلتها المنتظرة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.