كشف مصمم الأزياء محمد سامي عن كواليس ارتداء الفنانة المصرية منى زكي فستان زفاف خاص بالمحجبات، مؤكدا أنه من أجبر النجمة المصرية على ارتداء غطاء الرأس، ضمن مشهد عقد قرانها على الفنان محمد فراج ضمن أحداث مسلسل “لعبة نيوتن” الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

محمد سامي نشر مجموعة صور من بروفات قياس منى زكي لفستان الزفاف التي ظهرت به في أحداث الحلقة 17 من مسلسل “لعبة نيوتن”، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: أوعوا تصدقوا إن محمد فراج (مؤنس) هو اللي لبس منى زكي (هنا) الحجاب، أنا اللي لبست منى زكي الحجاب.





ونفت منى زكي مؤخرا أن يكون تقمصها البارع لشخصية “هنا” في مسلسل “لعبة نيوتن” بسبب التشابه بينهما في الصفات الشخصية، وكشفت للمرة الأولى كواليس استعدادها لهذا العمل، الذي تم تصويره على مدار عامين كاملين ويعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

وتحدثت منى عن شخصية “هنا”، خلال حوار لها في برنامج “MBC trending”، قائلة: قابلت شخصيات كتير زي هنا، ودول ناس بتستفزني جدًا، عايزة أقولهم أنكم قادرين وأقوياء، وأنتو اللي بتلخبطوا نفسكم، ومتسمحوش لحد يرجعكم لورا.

ضافت: من أول ما الحدوتة اتحكتلي من أستاذ تامر المخرج، وأنا أعجبت بيها كتير، وحسيت أن في بعد بيني وبين الشخصية في حاجات كتير، وحسيت أني لازم أقعد أشتغل على نفسي.

وواصلت قائلة: أنا حاولت أقرب لها واستاذ تامر وزمايلي ساعدوني، ومخدناش وقت في التحضير لكن خدنا وقت في التصوير، وكان في وقفات في النص فكان برضوا بنحضر.

وعن تكرارها تجربة المشاركة في رمضان المقبل 2022، قالت: التواجد يبقى حسب الظروف، أكيد لو لقيت حاجة كويسة اتمنى اني أكون موجودة في الموسم الرمضاني السنة الجاية.

مسلسل “لعبة نيوتن” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.