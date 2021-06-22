حلّ أبطال مسلسل “لعبة نيوتن” ضيوفاً على برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.

وتحدثت منى زكي خلال اللقاء عن تفاصيل مشهد ولادتها في العمل، والذي حقق نجاحاً كبيراً وأشاد الجمهور بأدائها المميز فيه، إذ قالت: “صورت هذا المشهد أوله في التاكسي وبعده في الفندق في أمريكا، واستكملنا التصوير في مصر داخل غرفة الولادة وبعده ديكور الحضانة، والعمل كله تم تصويره في عامين”.

وأضافت: “حصلي هذا المشهد في الحقيقة، في ابني الأوسط وكنت بترعش بشكل غير طبيعي وبدعي بصوت عالي كأني شيخ جامع، وفضلت أصرخ وأقول يارب وكنت لوحدي”.

تدور قصة مسلسل “لعبة نيوتن” حول رحلة “حازم” و”هنا”، اللذين يخطّطان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأميركية، ولكن المغامرة تتعقّد شيئاً فشيئاً، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يوماً في حسبانهما، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأميركية.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري- الأميركي آدم الشرقاوي، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.