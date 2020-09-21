ودعت الفنانة المصرية منى زكى الصيف بجلسة تصوير جديدة على شاطىء البحر في الساحل الشمالي لصالح احد دور الازياء .

ونشرت منى زكي، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كواليس حلسة التصوير فيما تداول محبوها عددا من هذه الصور مشيدين بجمالها والتي لاقت اعجاب الالاف.

من ناحية أخرى، أوشكت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل “تقاطع طرق”، حيث يتبقى لها نحو 3 أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء فى المونتاج.