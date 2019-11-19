منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بعيد ميلادهما مع ابنائهما .. والفنانة تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي

نشرت الفنانة ” منى زكي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوريز لاحتفالها بعيد ميلادها وعيد ميلاد زوجها الفنان ” أحمد حلمي ” الذي يوافق نفس اليوم وهو الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري من داخل منزلهما .

وظهر في مقطع الفيديو قالب الكيك وعليه عبارة ” Happy Birthday ” ويظهر صوت منى زكي وأحمد حلمي برفقة ابنائهما وهم يغنون أغنية ” عيد ميلاد سعيد ” الشهيرة .

وعلقت منى زكي على الفيديو قائلة : ” عائلتي ” .. وعلقت مرة أخرى : ” أميري ” في إشارة منها إلى زوجها النجم أحمد حلمي .

كما نشرت إذاعة ” نجوم إف إم ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لاحتفال القناة وبرنامج ” أسرار النجوم ” الذي تقدمه المذيعة إنجي علي بعيد ميلاد مني زكي أثناء استضضضافتها في البرنامج .

ويظهر في مقطع الفيديو الفنانة منى زكي برفقة عدد من الأصدقاء المقربات لها مع إنجي علي وهم يغنون لها احتفالا بعيد ميلادها وأحضروا قالب كيك .

وتحدثت منى زكي إنها على الرغم من أنها تنتمي هي وزوجها الفنان أحمد حلمي إلى نفس البرج إلا أنهم مختلفين كثيرا عن بعضهما البعض .

وأشارت منى إلى إنها لا تهوى الاحتفال بعيد ميلادها ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم قائلة : ” إحنا بنكبر سنة فبنعديها وبننساها .. وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر .. أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة ” .