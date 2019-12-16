منى فاروق تتعرض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها : ” يكفيكم شر المرض “

نشرت الفنانة المصرية ” منى فاروق ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وهي على السرير من داخل أحد المستشفيات

حيث كشفت عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ألمت بها مؤخرا والتي تسببت في نقلها إلى المستشفى .

وكتبت منى فاروق في تعليقها على الصورة قائلة : ” قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .. قدر الله وما شاء فعل الحمد الله .. ادعولي بالشفاء .. الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض ” .