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من أمام قبر محمود عبد العزيز .. بوسي شلبي تحيي الذكرى الثالثة لوفاته

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حلت يوم أمس الذكرى الثالثة لرحيل الفنان المصري ” محمود عبد العزيز ” والتي حرصت أرملة الفنان الراحل الإعلامية ” بوسي شلبي ” على إحيائها ولكن بطريقتها الخاصة .

حيث حرصت على عادتها التي تقوم بها كل عام بالذهاب إلى مقبرة الفنان الراحل وقراءة القرآن على روحه والدعاء له .

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من أمام المقبرة حيث تواجد بعض المقرئين لقراءة القرآن .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو مطالبة الجمهور بالدعاء له قائلة : ” شاركونا الدعاء في يوم الذكري 3 ” .

كما نشرت صورة للفنان الراحل عبرت من خلالها عن حبها واشتياقها له جاء فيها : ” مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود لن أنساك الذكرى 3 بحبك وحشتيني .. أرجو الدعاء “

وعلقت بوسي على الصورة قائلة : ” أرجو الدعاء لزوجي الغالي ” .

يذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز توفي في الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2016 عن عمر يناهز ال 70 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .

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شاركونا الدعاء في يوم الذكري ٣#محمود_عبد_العزيز

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ارجوا الدعاء لزوجي الغالي

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