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من جديد .. أحلام تتوسط لفنانة لدى تركي آل الشيخ للمشاركة في موسم الرياض

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نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها فاجئت بها رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ” تركي آل الشيخ ” بطلبها الصريح الذي ناشدته بتلبيته .

حيث طلبت أحلام من المستشار تركي آل الشيخ إنضمام الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” لقائمة النجوم المشاركين في إحياء حفلات موسم الرياض والذي تقرر مده حتى شهر مارس المقبل .

فكتبت أحلام في تغريدتها : ” طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها .. فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا ” .

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من الجمهور وخاصة جمهور كارول سماحة .. كما أعلنت الفنانة المصرية ” أنغام ” عن دعمها لطلب أحلام فكتبت : ” تستاهلي كل الحب والخير يا أحلام .. وكارول تستاهل كل الدعم لإنها فنانة جميلة وإنسانة رائعة ” .

وردت أحلام على تلك التغريدة شاكرة أنغام على موقفها ودعمها فقالت : ” أنغام شكرا على الدعم .. كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية ومبروك نجاح ساحق في رياض العز ” .

 

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