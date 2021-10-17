علق الفنان ” محمد رمضان ” على التصريحات التي كان قد خرج بها الإعلامي ” عمرو أديب ” مؤخرا في تعليقه على ظهور رمضان في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .

حيث كان قد تحدث عمرو أديب عن أن الأغنية التي قدمها محمد رمضان في ختام الحفل وتحمل إسم ” جو البنات ” لا علاقة لها بالمهرجان .. كما أبدى تعجبه من طريقة تقديم رمضان وأنه بعد انتهائه من الأغنية كان سيلقي كلمة على الحضور إلا أنه بعد 10 ثوان تم إغلاق الأنوار .

فقال : ” الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والميكروفون فصل ودة شيء غريب .. لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم .. لو مش عايزينه جايبينه ليه ” .

لينشر محمد رمضان في رده على ذلك مقطع فيديو ظهر في بدايته الإعلامي عمرو أديب وهو يتحدث عن طريقة تقديم محمد رمضان في الحفل .. ثم ظهر بعد ذلك الأخير وهو برفقة الفنانة ” بشرى ” أثناء تقديمها بوكيه ورد له معلنة الصلح بينهما على أنغام أغنية ساخرة .

والتي جاءت كلماتها : ” شو إسمك يا شطور .. أنا إسمي عمور .. كام عمرك يا عمور 5 و3 أشهر .. وين بتدرس .. في الروضة ” .