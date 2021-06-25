كشفت الفنانة هيدي كرم لمتابِعاتها عن الروتين الأسبوعي الذي تطبّقه على بشرتها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة في “فيسبوك”، وظهرت فيه وهي تستخدم شفرات الحلاقة لإزالة الشعر من ذقون السيدات، مشيرةً إلى أن هذه الطريقة تنشّط الكولاجين في بشرة الوجه، وتُزيل الجلد الميت.

وقالت هيدي خلال الفيديو إن لا حلّ سحرياً لعلاج البشرة، بل هناك روتين تتبعه أسبوعياً وقد اكتشفته أخيراً وهو “الموسى المخصّص للسيدات، بحيث نُمرّره فوق بشرتنا فيُزيل الوبر النابت عليها”…

وأضافت: “لا أحب استخدام الأساليب الأخرى في إزالة الشعر من الوجه لأنها مُؤذية، وبشرة السيدات أرقّ بكثير من الرجال، وتكون بشرة الرجال أفضل من السيدات لأسباب عدة منها اختلاف الهورمونات، ولأن بشرتهم أسمك من بشرتنا لاستخدامهم المُتكرر للموسى الذي يعمل على تنظيف البشرة من الجلد الميت وإزالة الوبر، وتحفيز الكولاجين في البشرة”.

وأثار الفيديو موجة من الجدل بين متابعي هيدي كرم، خاصة بعد حملة الانتقادات التي تعرّضت لها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها فيديو ظهرت فيه مع ابنها وهما يمارسان الرياضة.