طرحت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” عبر أحد حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالين إلى جمهورها ومتابعيها أشارت من خلالهما إلى نقلة وتغيير سوف يحدث لها خلال الفترة القادمة .

فكتبت ياسمين صبري في سؤالها الأول : ” ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ ” .. وجاء السؤال الثاني في منشور آخر : ” ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي ؟ ” .

وأثارت هذه الأسئلة حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين الذين توقع البعض منهم أن هذه النقلة هي حملها من زوجها رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” .