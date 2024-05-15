فاجأت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمهورها بإعلان خطبتها، ونشرت صورة على حسابها على “إنستجرام” تجمعها بخطيبها وهى تستعرض خاتم الخطوبة.

خطوبة سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف فيديو عبر خاصة “الاستوري” على حسابها على “إنستجرام” بصحبة خطيبها إدريس عبد العزيز، وهو شاب من خارج الوسط الفني، وهما يستعرضان خاتم الخطوبة في أجواء رومانسية.

وارتدت فستان قصير باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت جلد باللون البني.

وجاء الفستان بقصة غير متساوية من الدانتيل، ناسب شكل جسمها.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدى خطيبها إدريس بليزر باللون الأزرق مع تي شيرت باللون الأبيض وبنطلون جينيز.

واعتادت سلمى دائما الظهور بإطلالات أنيقة تجمع بين الجرأة والجاذبية.

سلمى أبو ضيف وخطيبها إدريس عبد العزيز

وكشفت سلمى أبو ضيف أنها تحب رقص الفلامنكو، وسافرت إسبانيا لأول مرة فيحياتها لمشاهدة الفلامنكو، وفي المرة الثانية تمت خطبتها قائلة: خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

ومن جانبه نشر إدريس عبد العزيز صور وفيديو يجمعه بسلمى على أنغام أغنية تامر حسني “هرمون السعادة”.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2024 بـ “مسلسل أعلى نسبة مشاهدة“.

مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

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