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من خلال هذا التعليق.. هل ردّت إليسا بطريقة غير مباشرة على أروى؟

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من خلال هذا التعليق.. هل ردّت إليسا بطريقة غير مباشرة على أروى؟

بعدما أثارت ​الفنانة أروى​ الجدل بتعليقها على عنوان ألبوم ​إليسا​ الجديد “إلى كل اللي بحبوني”، والحديث عن تشابه الأغنية مع أغنية للفنانة اللبنانية يارا والفنانة العالمية أديل.

كتبت الفنانة إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” الى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى”، مشيرةً إلى أن كاتب الأغنية شادي نور هو من قال لها ذلك وهي توافقه الرأي سائلةً المتابعين إن كانوا يوافقونه.

وأثار هذا التعليق لإليسا الكثير من التفاعل من قبل المتابعين الذين إشاروا إلى أنه رداً منها على كل من ينتقدها ولاسيما بسبب ألبومها الجديد وتحديداً أروى الذي إستهزأت من عنوانه.

وكانت أروى نشرت عبر صفحتها الخاصة صورة مركبة جمعتها بإليسا حيث ظهرت الاخيرة وهي تعلن عن إسم ألبومها لتردّ عليها أروى بالقول:” يعني اللي عاملالهم بلوك ما يسمعوش الألبوم؟؟ كده مش هيسمعوه كتير”.

وعلّقت على الصورة بالقول:”اللي يسمع السي دي بليز يبعتلي واتس”.

وبعد الأخذ والردّ من خلال التعليقات كشفت أروى أن إليسا قامت بحظرها سابقاً وذلك بعد تقليدها لها في برنامج “خليها علينا” الذي كانت تقدمه أروى على قناة “أم بي سي”.

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