من خلال هذا التعليق.. هل ردّت إليسا بطريقة غير مباشرة على أروى؟

بعدما أثارت ​الفنانة أروى​ الجدل بتعليقها على عنوان ألبوم ​إليسا​ الجديد “إلى كل اللي بحبوني”، والحديث عن تشابه الأغنية مع أغنية للفنانة اللبنانية يارا والفنانة العالمية أديل.

كتبت الفنانة إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” الى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى”، مشيرةً إلى أن كاتب الأغنية شادي نور هو من قال لها ذلك وهي توافقه الرأي سائلةً المتابعين إن كانوا يوافقونه.

الى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى 😂 this is what chadi nour just send me now , 🤣🤣🤣Chadi noor is the writer of #الى_كل_اللي_بيحبوني agree guys??? I doooo

