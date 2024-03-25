أعلن حساب النجمة المغربية دنيا بطمة إطلاقها أغنية جديداً على الرغم من وجودها خلف أسوار السجن، في حكم قضائي ضدها في قضية حساب “حمزة مون بيبي“.

وجاء في منشور حساب الفنانة على “إنستجرام” أمس الأحد، أن أغنية “تفكرت الميمة” سيتم إطلاقها بمناسبة عيد الأم، مع طلب بالدعاء للمطربة المغربية بالفرج.

أغنية جديدة لدنيا بطمة

كما كتب “حسبي الله ونعم الوكيل فلي كان سبب في فراقك على ميمتك وعلى بنياتك لي محتاجين ليك ويارب تخلي ليكم امهاتكم وترحم الي ماتو يارب”.

كما كتب “حسبي الله ونعم الوكيل فلي كان سبب في فراقك على ميمتك وعلى بنياتك لي محتاجين ليك ويارب تخلي ليكم امهاتكم وترحم الي ماتو يارب”.

توقيف دنيا بطمة بالدار البيضاء من قبل الشرطة القضائية

وكان مصدر قضائي قد أفاد لجريدة “هسبريس” قبل أيام، أنه تم توقيف دنيا بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك في تطورات جديدة على قضية دنيا بطمة بما يتعلق بحساب حمزة مون بيبي.

وبين المصدر أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.

ورفضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق دفاع دنيا بطمة للطعن في حكم السجن سنة نافذة وغرامة في قضيتها المتعلقة بقضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

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