شاركت الممثلة المصرية ​هبة السيسي​ في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة من أجل مشاهدة عرض فيلم “ميكا” للمخرج إسماعيل فروخي، والذي ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. ولدى وصولها الى المهرجان وأثناء وقوفها على السجادة الحمراء، كشفت هبة عن مفاجأة جميلة أمام عدسات المصورين وأعلنت عن حملها واضعة يديها على بطنها المنتفخ.

وقالت هبة على هامش حضورها إحدى فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: “دلوقتي تفكيري اتغير في حاجات كتير، بسبب إني أم لطفلة وفي كمان بيبي جاي في الطريق”.

وأضافت: “مش أي حاجة ينفع ألبسها، لازم حاجات كتير أخلي بالي منها، أكيد زوجي ممكن يضايق من التعليقات، وده بيخليني أخلي بالي من طريقة لبسي، أنا بحب الفاشون وكان ممكن ألبس أي تصميم سواء مفتوح أو قصير بس دلوقتي لأ”.

وتابعت: “الزواج حلو أكيد، المشاكل موجودة، شوية حلو وشوية وحش، اللي هو العادي، لازم يكون في شوية أكشن كده في النص علشان الحياة تمشي”.

وأردفت ملكة جمال مصر السابقة: “كنت بتناقش مع ناس في مهرجان الجونة عن فكرة اللبس واعتراض الأزواج، ولما عرفوا إن جوزي ظابط قالولي طب بتتعاملي معاه إزاي، قولتلهم إنه بيغير عليا وفي حاجات مش بيحب إني أعملها، وطريقة اللبس أهم حاجة”.

وأكملت حديثها قائلة: “أنا شفت رجالة هنا موضوع اللبس ده مش بيضايقهم، أنا جوزي العكس، فالموضوع بيختلف من راجل لآخر”.



من جهة أخرى تدور قصة الفيلم حول طفل واسمه “ميكا”، يعيش في أحد أحياء مدينة مكناس الفقيرة، مع أبوين مريضين وفي وضعية اجتماعية صعبة، ويصطحبه رجل عجوز إلى الدار البيضاء ويعرفه على أحد الميسورين للعمل في ناد للتنس بالدار البيضاء، ومن منطلق استعداده لفعل أي شيء حتى يغير مصيره، سيلفت أنظار مدرّبة تنس التي تدعى “صوفيا”، والتي لاحظت موهبته المميزة.

“ميكا” هو فيلم مغربي من إخراج إسماعيل فروخي بطولة صبرينا وزاني، وعز العرب الكغاط، بالإضافة إلى الطفل زكريا عنان.





