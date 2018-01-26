من قصد زين العمر بـ”حشرات”؟

نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​، منشوراً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه:” إلى الأعالي يا صديقي، حيث تهّبُ رصينات الرياح… فإنّك لم تُخلٓق كي تكون صيّاداً للحشرات”.

وبدأت التساؤلات من قبل المتابعين حول من قصد الفنان زين العمر بهذا الكلام. وانهالت عليه الاعجابات والتعليقات متسائلين عن سبب هذا المنشور.

يشار الى أنّ زين العمر دخل قلوب الآلاف، ونالت اعماله الفنية اعجاب الجمهور بأكمله ولا يزال حتى اليوم يبهر متابعيه بكل جديد.

والجدير ذكره أنّ اسم زين العمر الاساسي هو طوني حدشيتي، فكثيرة هي الأسماء الفنية التي أطلقها النجوم على أنفسهم أو تم إطلاقها عليهم من قبل إعلاميين أو ملحنين، وأصبحت مع الزمن أسماء ثابتة لهم عرفهم الجمهور على أساسها وقد لا يكون على معرفة بأسمائهم الحقيقية، والتي فاجأت الكثيرين.