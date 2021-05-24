فاجأ الفنان العراقي الشاب ألكسندر علوم متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» يحمل صورة تجمعه بالفنانة العراقية رحمة رياض، معلقاً «وعد مني وعد أخدتها باركولي».



وخلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الممثل الصاعد ألكسندر علوم



_ ألكسندر علوم هو ممثل أمريكي من أصول عراقية.

_ لفت الأنظار إليه من خلال دوره في مسلسل “أم بديلة” الذي تم عرضه في رمضان الماضي على MBC العراق.

_ لعب ألكسندر دور البطولة بالمسلسل «أم بديلة» مجسداً شخصية خالد الورقي، ذلك الشاب ابن العائلة الثرية الأرستقراطية، ليتزوج بشكل تقليدي ابنة عمه، ثم يدخل في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى جعلته إنساناً أكثر رومانسية، ما يجعله يعيش صراعاً داخلياً بين عقله وقلبه.

_ رغم أن المسلسل هو التجربة الأولى له لكنه نجح في أن يظهر موهبته بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن اللبناني والعراقي، أبرزهم هند كامل، رنين مطر، مروى كرم، ليا بوشعيا، جان دكاش، إيلي متري، أسعد رشدان، تأليف ندى عماد خليل، إخراج دافيد أوريان



_ عاش طفولته بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية رغم أن أصوله عراقية.

_ درس المسرح بالولايات المتحدة.



_ شارك في مجموعة من الأفلام القصيرة.



_ ثم قرر الاستقرار في لبنان لمتابعة مسيرته الفنية.

_ خطا خطواته الأولى في عالم الشهرة من بوابة عارضي الأزياء وكموديل في الإعلانات لكبرى العلامات التجارية للأزياء.

_ يتابعه عبر «إنستغرام» أكثر من 230 ألف متابع، وارتفع العدد الى اكثر من 450 الفا بعد اعلان ارتباطه برحمة رياض