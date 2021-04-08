تسارعت الأنباء في الإعلان عن زواج ثالث للمغنية السورية أصالة نصري، هذه المرّة كان من البرلماني المصري الدكتور أحمد عبد المجيد، دون تأكيدات رسمية لغاية الآن.

وأضافت الأنباء المتداولة، أن أصالة احتفت بزواجها قبل أيام قليلة من البرلماني المصري، على أن تعلن ذلك رسميًا وبشكل علني الجمعة 9 أبريل، بحفل داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، ليكون هذا الزواج الثالث لأصالة، من بعد أيمن الذهبي، والمخرج طارق العريان، الذي انفصلت عنه قبل عام.

أما الزوج المحتمل للمغنية السورية، فقد قيل بأنه أحمد عبد المجيد، متزوج وله طفل واحد، ويصغر المطربة السورية بـ 3 سنوات تقريبًا.

وأحمد عبد المجيد، حاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان “أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء” كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن “حزب الأغلبية”.

وتصدر أصالة نصري حديث الجمهور فور الإعلان عن زوجها، وسط تكهنات وتعليقات متباينة، فيما أبدى بعض المتابعين صدمتهم من هذا القرار، لاسيما أن المغنية السورية أكدت في تصريحات سابقة، أنها لن ترتبط مجددًا، بعد الانفصال عن المخرج طارق العريان.

وينتظر محبو الفنانة أن تخرج لهم لتضع حدّا لتلك الأنباء، إما بالتأكيد أو النفي، حتى لا تبقى الأمور في دائرة الحيرة.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أشهر قليلة على انفصال الفنانة اصالة عن زوجها السابق المخرج والمنتج طارق العريان في يناير الماضي.