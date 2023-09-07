قال الفنان أحمد فهيم، إنه تعاطف مع دوره في مسلسل «جعفر العمدة» (سيد)، موضحًا أنه شخصية تمتاز بـ«الطيبة» وسط مجتمع مليء بالصراعات والشللية والخلافات، في ظل تمسكه بالأحلام البسيطة الطبيعية.

أحمد فهيم يتحدث عن دور سيد العمدة

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «ETC» في برنامج «مصر جديدة»، مساء الأحد، أن مشهد الزفاف كان معقدًا، مستكملا: «المشهد ده تعبني نفسيا، فرح وداد وشوقي كان خليط من المشاعر، وأنا قبل التجسيد قفلت على نفسي وحاولت أستحضر الحالة وأندمج معها».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

واستكمل: «حصل لي هزّة نفسية.. وشعرت بانكسار وانهزامية، وده ناتج من حالة الشحن اللي شحنتها لنفسي».

المرشح الأول لدور سيد العمدة

وذكر أنه لم يكن المرشح الأول للدور، بل كانت المفاضلة بين «تامر عبدالمنعم وأحمد فتحي»؛ مشيدًا بقدراتهما الفنية واصفا إياهما بـ«الأساتذة الكبار».

وقال إنه تلقى مكالمة هاتفية من المخرج محمد سامي قبل التصوير بيومين؛ ليبلغه باختياره لتجسيد دور «سيد العمدة»، موضحًا أنه عزل نفسه عن أسرته واندمج في قراءة الدور والاستغراق بتفاصيله.

وأوضح أن أول المشاهد التي تم تصويرها كان «صفعة وداد»، مستكملا: «المشهد ده كان في الحلقة 19، وكان نقلة الشخصية ونقطة تحول سيد.. اللي من بعدها بدأ يشعر بحالة من حالات الجنان».

ما لا تعرفه عن الفنان أحمد فهيم

أحمد فهيم هو ابن شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، وبدأ مشواره الفني كمساعد لخاله الفنان الراحل، وظهر معه في العديد من أماكن التصوير.

وخلال تواجده وسط النجوم في الكواليس وأجواء التصوير عشق الفن والتمثيل وبدأ يشارك في العديد من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة كان أبرزها مسلسل: (بعد الفراق) ثم (تاجر السعادة).

لكن فرصته الحقيقة بدأت مع المخرجة شيرين عادل ومصطفى شعبان في مسلسل العار، ويعتبر دور الاخواني الذي قدمه الفنان أحمد فهيم في مسلسل الجماعة من أهم أدواره على الإطلاق.

أحمد فهيم في «جعفر العمدة»

ومؤخرًا كتب أحمد فهيم شهادة ميلاده الفنية في رمضان 2023، وذلك بعد تألقه في مسلسل جعفر العمدة وتصدره تريند مؤشرات البحث.

أبطال جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

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