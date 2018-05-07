من هو الفنّان الّذي اشتاقت له أحلام؟

أبدت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ اشتياقها للملحن والموزع المصري ​حسن الشافعي​. وظهر ذلك من خلال تعليق أحلام على صورة نشرها الشافعي له على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والّذي جاء فيه “اشتقت لك”.

وأضافت أحلام في تعليق آخر على نفس الصورة “عبعزيز”.

من ناحية أخرى، تحقّق أحلام نجاحات كبيرة اثر مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، كما يحقق الشافعي نجاح أغنية “قلبي يحدّثني” التي تعاون من خلالها مع الفنان والممثل هاني عادل، وقدمها بأسلوب جديد مزج فيه بين الشعر العربي العباسي والموسيقى الالكترونية.