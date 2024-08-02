أعلنت وسائل اعلام مصرية وفاة المنتج تامر فتحي متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سيارة مروع على طريق الضبعة اثناء توجهه الى الساحل الشمالي.

من هو المنتج تامر فتحي؟

تامر فتحي هو منتج مصري معروف في مجال الإعلام والسينما. شارك في إنتاج عدد من الأعمال الفنية، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات، وساهم في صناعة السينما المصرية بمنتجاته الفنية

ومن أبرز هذه الأعمال:

فيلم “الجزيرة”: فيلم درامي مصري من إنتاج عام 2007، من إخراج شريف عرفة. يتناول الفيلم قصة حقيقية عن تجار المخدرات في صعيد مصر، وحقق نجاحًا كبيرًا. مسلسل “تحت السيطرة”: مسلسل درامي تم عرضه في رمضان 2015، من بطولة نيللي كريم. يتناول المسلسل قضايا الإدمان وتأثيره على الحياة الشخصية والعائلية. فيلم “الفيل الأزرق”: فيلم مصري تم إنتاجه في عام 2014، من إخراج مروان حامد، ويعتمد على رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد مراد. يتناول الفيلم قصة طبيب نفسي يواجه العديد من التحديات الغامضة والغير مفهومة. مسلسل “حارة اليهود”: مسلسل درامي تاريخي تم عرضه في رمضان 2015، يروي قصة حياة اليهود في مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، وتأثير الصراعات السياسية على حياتهم اليومية.

حادث الضبعة

وكان قد وقع حادث سيارة مروع بطريق مدينة الضبعة، ظهر اليوم، والتي كان يستقلها أربعة منتجين مصريين هم المنتج حسام شوقي وفتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال الذين لقوا مصرعهم، ونقل الرابع إلى المستشفى.