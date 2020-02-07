من هو النجم العالمي الذي تفوق على براد بيت وتوم كروز واحتل قائمة الرجل الأكثر وسامة في العالم؟

جرت العادة في الآونة الأخيرة أن يتصدّر الممثلان العالميّان براد بيت وتوم كروز قائمة الرجال الأكثر وسامة في العالم، إلّا أنّ الحال لم تعد كما كانت.

فقد كشف خبراء “مقياس النسبة الذهبية اليونانية للجمال”، المختصّ بتحديد الوجه المثالي، النقاب عن قائمة أكثر الرجال وسامة والتي خطف فيها النجم روبرت باتينسون، بطل فيلم توايلايت، المركز الأول ليحصل على لقب الرجل الأكثر وسامة في العالم.

وتفوق باتينسون على عدد من النجوم العالميين منهم براد بيت وتوم كروز وجورج كلوني، وحصل على نسبة 92.15% لمدى وسامته ومثالية ملامحه، وفقًا لـ”مقياس النسبة الذهبية اليونانية للجمال”.

وفي المركز الثاني، جاء الممثل البريطاني هنري كافيل البالغ من العمر 36 عامًا، والذي حاز على نسبة 91.64%، وتبعه في المركز الثالث برادلي كوبر البالغ من العمر 45 عامًا، بنسبة 91.08 %، في حين تراجع براد بيت الى المركز الرابع وتم تقييم وسامته بـ90.51%.