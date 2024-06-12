في خبر مفاجىء .. أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خطوبتها من رجل أعمال خارج الوسط الفنى، حيث كان أول المهنئين حسام حبيب الذي تمنى لها حياة سعيدة.

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنها احتفلت بخطوبتها مؤخرا على رجل من خارج الوسط الفني، مؤكدة أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته، وهي تحترم ذلك الأمر، مشيرة إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، أنها تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص، ووصفت نفسها بزينة العرايس وهي الأغنية التي تعتبر أجدد أعمال الفنانة والتي قدمتها لـ ابنة المنتج محمد السعدي في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وأكدت شيرين أن هذه الأغنية وش السعد عليها.

من هو خطيب شيرين عبدالوهاب؟

يذكر ان شيرين رفضت الافصاح عن هوية خطيبها الجديد مؤكدة انه من خارج الوسط الفني وانه لا يرغب في الكشف عن هويته فيما ذهب بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الى طرح تكهنات حول اسم حبيب شيرين الجديد بعضها لرجل اعمال معروف سبق وان ارتبط بفنانات عربيات.

حسام حبيب يهنىء شيرين على خطوبتها

وفي اول رد فعل له, قال حسام حبيب في رسالة صوتيه :” ألف ألف مبروك، وبتمنالك احلى حاجة فى الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كدا احلى حاجة فى الدنيا”.

وتابع :”أنه قرر عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، بألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة، لأن خطيبها رجل محترم جدا جدا، وبحترمه جدا”.