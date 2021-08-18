اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا هم الأكثر وسامة على الإطلاق، بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل وقد وصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة،حين قامت بمشاركة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، بصوره لها برفقة زوجها ظابط الشرطة “ علاء عابد ”، والنائب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، الذي إستطاع أن يلفت أنظار عددًا كبيرًا من متابعين الفنانة، الذين أبدوا إعجابهم به. كما اعرب البعض منهم عن دهشتهم بعد الكشف عن مهنته ومنصبة السياسي.

من هو زوج بسمة وهبة السعودي

كانت المذيعة والإعلامية بسمة وهبة متزوجة من رجل أعمال سعودي الجنسية يدعى أسامة السيد، وأنجبت منه ولدين وهما عبد الرحمن وعبد العزيز، كما كانت حياتهما تتسم بالاستقرار والهدوء، ولكن كان قرار بسمة بخلعها الحجاب ما أفسد سعادتهما، فأدى هذا الأمر إلى خلاف كبير بين الزوجين ما وصل بهما إلى الطلاق، ثم تزوجت من زوجها الثاني هو ضابط شرطة

زوج بسمة وهبة الثاني

الإعلامية المصرية بسمة وهبة ولدت في عام 1972 وتبلغ من العمر 49 عامًا، تزوجت في المرة الاولى من السعودي أسامة السيد، وطلقت منه بعد إنجابها نجليها عبدالرحمن وعبد العزيز، ثم تزوجت مرة أخرى من ضابط الشرطة علاء عابد، وأقامت احتفالًا كبيرًا في أحد فنادق القاهرة، ولكن ابنها الأكبر عبد الرحمن هرب من المنزل في ذلك الوقت إنكارًا لزواج والدته، وبعد إعلان انفصالها عن زوجها رجع ابنها مرة أخرى، فقررت بسمة الزواج من نفس الشخص فيما بعد، واحتفلت بالزواج بإقامة حفلًا صغيرًا في كافية خاص بها بمنطقة المهندسين، وأنجبت منه ابنة تسمى خديجة.

بدايات بسمة وهبة

الإعلامية المصرية المثيرة للجدل بسمة وهبة؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل.

هل أصيبت بسمة وهبة بالسرطان

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بالسرطان منذ سنوات، وتم استئصال الورم الخبيث من جسدها وتلقت جرعات كيماوي شديدة إلى أن شفاها الله، ولكن عاود مرض السرطان الهجوم عليها مرة أخرى واضطرت للخضوع إلى عملية جراحية من أجل استئصال الورم في مدينة لندن

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