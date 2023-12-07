فاجأت الفنانة المصرية إنجي شرف، جمهورها ومتابعيها بإعلان اعتزالها العمل في المجال الفني، بشكل نهائي.

أنجي شرف، عبر صفحتها في موقع “فيسبوك“، كتبت :” بعد تفكير لوقت مش قصير، وبعد استشارة رب العالمين، قررت اعتزال التمثيل نهائيًا، وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني”.

اعتزال إنجي شرف

يذكر ان إنجي شرف شاركت في 50 عملا فنيا، أبرزها مسلسلات «الركين، عمارة يعقوبيان، نساء في الغربية، حدائق الشيطان، العندليب، ريا وسكينة»، وبعض الأفلام مثل «الشرف، فتاة من إسرائيل».

وكان آخر ظهور للفنانة إنجي شرف، بمسلسل «في كل أسبوع حكاية»، الذي شاركت في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نضال الشافعي، أيتن عامر، محمد علي زرق، محمد الكيلاني، كارولين عزمي وهنا يسري.

من هي إنجي شرف؟

إنجي شرف، هي فنانة ولدت في 24 نوفمبر 1978، عمرها 44 سنة، ولدت في مصر الجديدة في القاهرة، والدها اللواء أحمد سامح، الممثلة الجزائرية نغم فتوكي تكون أختها غير الشقيقة من والدتها، وشقيقة والد أختها هي النجمة الراحلة وردة الجزائرية والتي تربت إنجي مع أختها في منزلها، والتي تعتبرها إنجي بمثابة عمه لها هي الأخرى بحسب ما صرحت في العديد من اللقاءات.

درست إنجي إدارة الأعمال في جامعة سيتي الأمريكية، حازت على لقب أول وصيفة في مسابقة ملكة جمال مصر، ثم بدأت إنجى شرف مشوارها الفني عام 1994، وقبل أن تخوض مجال الفن عملت بالإعلانات لمدة عام كامل، وبعدها اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها حدائق الشيطان وسلسال الدم وحارة اليهود وعمارة يعقوبيان وقضية نسب. تزوجت إنجي شرف من المذيع هشام بهي عام 2007، وأنجبت ابنها زين عام 2008، ثم انفصلت عنه.

علاقة إنجي شرف بوردة الجزائرية

وقالت إنجي شرف، إن الكاتب محمود معروف رشحها لتقديم شخصية الفنانة الراحلة «وردة» في عمل تليفزيوني، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة، لأن مسلسلات السيرة الذاتية صعبة وتعتمد على تفاصيل دقيقة وحقيقية، وأي تحريف أو خطأ بها يضع المؤلف والممثلين في مأزق، موضحة أنها بشهادة من حولها هي الأنسب لتقديم الدور، للتشابه بينها وبين الراحلة، مشددة على أن الفنانة وردة ليست خالتها كما تردد، لكنها عمة أختها غير الشقيقة.

وأضافت «شرف»: «لجأ المؤلف إلى والدتي، لأنها كانت الصديقة المقربة من (وردة)، لمعرفة بعض المعلومات التي تخص تفاصيل حياتها وعائلتها، لأن معظم أقاربها فارقوا الحياة، وأعتقد أن المسلسل لن يرى النور، لأن( رياض)، ابن الفنانة (وردة)، لا يريد عمل مسلسل عن والدته إلا إذا كانت الكتابة تحت إشرافه وبمعرفته».

وتحدثت عن اشتراكها في دراما رمضان الماضي بمسلسل واحد فقط، قائلة: إن الأمومة منعتها من المشاركة في أكثر من عمل درامي خلال شهر رمضان الحالي، مشيرة إلى أنها فضّلت الاشتراك في مسلسل «الركين» فقط، للتفرغ إلى ابنها «زين»، مؤكدة أن العمل مع المخرج جمال عبد الحميد «وش السعد عليها»، لأنه أول من قدمها في مسلسل «ريا وسكينة» في شخصية «أنيسة»، إضافة إلى تعاملهما في مسلسل «العندليب»، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة ليل في المسلسل، وتدخل السجن لتلتقي مع بطلة العمل لقاء الخميسي.

وأضافت «شرف»: «جمال عبد الحميد مخرج يستطيع أن يكتشف طاقات الفنان، وهو ما حدث معي في (الركين) بعد أن قام بتغيير جلدي وأخرجني من منطقة الفتاة الوديعة وقدمني بشكل جديد في شخصية فتاة ليل يتم سجنها».

شائعة وفاة أنجي شرف :

ومن ناحية أخرى، تلقت الفنانة إنجي شرف خبر وفاتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تصاب بالصدمة، لتصميم أحد المتابعين عبر «إنستجرام» على إعلان خبر وفاتها، الأمر الذي جعلها تخرج للرد.

وردت إنجي شرف عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» قائلة: “أرجو من أصدقائى وحبايبى الصحفيين يشوفوا الموضوع ده ويقولوا للى نزل الخبر إنى لسه عايشة”.

آخر أعمال إنجي شرف :

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة إنجي وفيق مسلسل ورا الشمس، الذي شاركت به في عام 2018، من إخراج المخرج أحمد سمير فراج.

ومسلسل “ورا الشمس” تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة: لقاء الخميسى وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسنى وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وينتمى إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة، ومقرر عرضه فى شهر يناير الجارى على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

وفي نفس العام شاركت إنجي شرف في مسلسل «الضاهر»، من تأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد، بطولة: محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، وكوكبة أخرى من النجوم.

وشهد المسلسل عودة «فؤاد» للتمثيل بعد غياب 7 سنوات عن الساحة، منذ أن قدم «أغلى من حياتي» عام 2010.

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