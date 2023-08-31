أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف التعامل مع الفنانة اللبنانية سارة زكريا، وتحويلها للتحقيق بعدما أثارت جدلا كبيرا بشأن تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية، “قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المطربة اللبنانة سارة زكريا، وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنقابة، تحريرًا 29- أغسطس 2023”.

سبق وأثارت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب حفل غنائي لها يوم السبت الماضي أقيم في سكاي توينتي بالساحل الشمالي، وشارك فيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وهاجم الجمهور المصري سارة زكريا بسبب تداول فيديو نشره الصحفي هاني عزب، ظهرت فيه وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظا خارجة أغضبت المتابعين، واعتبروا أن الأمر إهانة للجماهير المصرية، حيث قالت المغنية اللبنانية موجهة حديثها إلى جمهور حفلها: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.

من هي سارة زكريا؟

يذكر ان سارة زكريا هي مغنية لبنانية من مواليد التسعينيات، ولدت في لبنان من أم لبنانية وأب لبناني. حققت نجاحاً وشهرة واسعة وأصبحت محبوبة الملايين واتخذت من الغناء الشعبي طريقاً للنجاح وبالفعل أحدث نجاح باهر.

بدأت سارة زكريا مشوارها الفني في عام 2019، حيث شاركت في برنامج المواهب “ذا فويس” في موسمه السادس، وحققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في البرنامج، وبدأت في إصدار أغانيها الخاصة.

اشتهرت سارة زكريا بصوتها القوي وقدرتها على أداء الأغاني الشعبية اللبنانية بأسلوب مميز، كما أنها تتميز بجمالها الطبيعي وحضورها الطاغي على المسرح.

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته سارة زكريا، إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب استخدامها الألفاظ النابية في بعض أغانيها، كما أنها تعرضت لقرار من نقابة الفنانين السوريين بمنعها من الغناء في سوريا بسبب هذه الألفاظ.

ولكن سارة زكريا رفضت هذه الانتقادات وأكدت على أنها تحترم جمهورها وتحرص على تقديم أغاني ترضيه.