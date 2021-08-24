دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم وأزواجهم، ومن بين هؤلاء الفنان المصري “نضال الشافعي” الذي تداولت مواقع التواصل صورًا له مع زوجته، وذلك تزامنًا مع أزمته الصحية الأخيرة.

وبالتعريف عن هند محمد علي زوجة الفنان نضـال الشافعي فهي ممثلة مصرية، شاركته في بطولة مسلسل “شطرنج”، الذي تم عرضه في العام 2015، كما أنها درست معه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتطورت علاقتهما أثناء الدراسة، لتكلل بالزواج بعد ذلك

عن نضال الشافعي

هو ممثل مصري ، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1999. ولد في 12 شهر يونيو 1978 ويبلغ من العمر الآن 43 عامًا. بعد ذلك درس مع المخرج المسرحي خالد جلال وكانت أصوله المسرحية في مسيرته الفنية. لعب في سلسلة من المسرحيات التي عُرضت على مسرح الدولة ، من أهمها “محاكمة غانم سعيد”.

كان أول ظهور سينمائي له في عام 2005 في فيلم «ملاكي إسكندرية» مع النجم أحمد عز ، حيث ظهر الفيلم. المخرجة ساندرا نشأت ، وبعد ذلك استمرت نجاحاته وأعماله في عالم الدراما والسينما ، مما جعله من أشهر نجوم المجتمع الفني على المستوى العربي.

وقالت السيدة هند محمد علي، زوجة نضال الشافعي، فى أحدث تصريحات لها، إن الحالة الصحية لزوجها مستقرة للغاية، مؤكدة أن الأطباء سيكتبون له الخروج خلال يومين ولكن بعد الإطمئنان علي أجهزة جسمه وعدم بتأثرها بالتسمم بعدما حدث إنفجار في القولون.

ووجهت هند محمد على الشكر لنقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي علي وجوده الدائم ودعمه لزوجها في هذه الحالة الصحية.

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وكان نضال الشافعي قد خضع لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره د/ أشرف زكي والفنانة نهال عنبر وأخرين.

وفي بيان نشره مكتبه الإعلامي، أشار إلى أن الأزمة الصحية حدثت بسبب “الحزن”، وأوضح البيان أن نضال الشافعي انفعل عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم “ميني بار”، بسبب عدم تنفيذ المنتج الفني للوعود التي أقر بها له، مما أدى إلى حدوث انفجار في القولون، دخل على إثره المستشفى، وخضع لجراحة عاجلة استغرقت 4 ساعات، ويُذكر أن المنتج مدحت سعد كان قد توقف عن استكمال الفيلم منذ العام 2018.

في وقت سابق، كشف النجم “نضال الشافعي” أنه يجتمع في فيلم “ميني بار”، مع العديد من النجوم المشاركين بجانبه في العمل ومنهم: الفنان صلاح عبد الله، منة فضالي، مدحت تيخا، أمنية، إبراهيم المصري، والفيلم من إخراج محمد خضري.

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