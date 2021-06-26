طالبت الفنانة المصرية مها أحمد متابعيها بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت مها أحمد صورا تجمعها بوالدتها في الطفولة على حسابها الشخصى على انستغرام وقالت: “أمى حبيبتى في العناية المركزة دعواتكم”.

وتلقت مها العديد من التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنوا الشفاء العاجل لوالدتها.

وكانت أحيت مها أحمد ذكرى وفاة الممثل المصري اسماعيل ياسين، اذ روت معاناته في الفترة الأخيرة من حياته ثم بكت بشدة، وذلك في برنامجها “تفاحة مصرية” على قناة الشمس.

وقالت مها أحمد: “في ناس كتير أبوهم بيبقى ميت ويبقى عندهم مسرح في نفس اليوم وينزلوا يعرضوا، لإن إتعلمنا كده وإتعلمنا الواجب علينا نعمل كده، لإن الجمهور ملوش ذنب…والواقعة دي حصلت مع جوزي الفنان مجدي كامل. والدته توفت الصبح، وراح دفنها وكان عنده مسرح مع نجم كبير الله يرحمه نور الشريف، ومجدي مقدرش يعتذر ومقدرش يجيب حد بداله.”