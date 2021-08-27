ردت الفنانة السورية مها المصري على منتقدي صورها المتداولة مؤخرا، والتي أظهرت تشوها في ملامح وجهها، مؤكدة بأنها هي من نشرت هذه الصور وبأنها قامت بذلك عن قناعة تامة.

وقالت مها المصري، في فيديو نشرته عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، : “حابة وجه رسالة لكل الناس اللي علقت على صوري تعليقات سلبية، الصور هي أنا نزلتها، وأنا مقتنعة فيها، وأنا عاجبتني، إذا إنتوا ما عجبتكم أحرار”.

وأضافت: “شكرًا للناس اللي بتحبني، واللي هي حكت عني، لأنه أنا عنجد ما بحب رد وما بحبّ إحكي، بتشكركن، شكرًا للصحافة والإعلام اللي تواصلوا معي”، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تتقبل النقد الموجه على أدائها في الأعمال الدرامية، لكنها لا يمكن أن تتقبل النقد الخاص حول مظهرها وشكلها.

وكانت الفنانة السورية مها المصري، قد تصدرت حديث الجمهور خلال الايام القليلة الماضية، بعد تداول صور جديدة لها من رحلتها الأخيرة إلى تركيا، ظهرت فيها بوجه وصفه المعلقون بـ”المشوّه”.