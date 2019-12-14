مها محمد توضّح حقيقة إعتزالها

بعد الشائعات التي تحدثت عن إعتزالها التمثيل، خرجت الممثلة الكويتية ​مها محمد​ عن صمتها ونفت ما يتم تداوله عن إعتزالها وتخليها عن التمثيل، وأشارت إلى أنها سوف تكون لها عودة قريبة إلى الشاشة الصغيرة.



وقالت محمد في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا لم أتوقف عن التمثيل كما يقول أو يظن البعض، ولكني منحت نفسي إجازة من العمل من أجل الاهتمام بإبنتي، وترقبوا في الأيام القادمة رجوعي بقوة إلى الشاشة”.

وأضافت: “هناك أولويات في الحياة وكان الاهتمام بإبنتي يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتي”. كما عبرت عن حبها الكبير لمتابعيها.