مها محمد توضّح حقيقة إعتزالها

بعد الشائعات التي تحدثت عن إعتزالها التمثيل، خرجت الممثلة الكويتية مها محمد عن صمتها ونفت ما يتم تداوله عن إعتزالها وتخليها عن التمثيل، وأشارت إلى أنها سوف تكون لها عودة قريبة إلى الشاشة الصغيرة.
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مها محمد : أنا ما وقفت تمثيل لس خذت بريك علشان أهتم في بنتي . . ❌ زيت الحشيش الأفغاني الخام الاصلي ❤ فوايدالزيت👇👇 ⭐اطاله الشعر⭐تكثيف الشعر⭐انبات الفراغات⭐ايقاف التساقط⭐ايقاف التقصف⭐القضاءعلى القشره⭐نعومه الشعر⭐ يطول الشعر بمقدار ٧ سانتي بالشهر وتبين نتايجه خلال اسبوع للطلب وتس اب《+966563437324》 للطلب انستقرام_ @ijb_99 @ijb_99 @ijb_99 عندنا توصيل لدول 👇👇 ☆السعودية☆عمان☆البحرين☆الكويت☆ الامارات☆قطر☆السودان☆اليمن☆الاردن☆ العراق☆ ❣☆والدفع عند الاستلام☆❣ ❌. . . . حسابي في السناب شات . حصريات المشاهير. . snap : Tetogroup . . . #لولو #ريم #فرح_الهادي #الامارات #عقيل_فرح #مودل_روز #الكويت #السعودية #بنات #احلام_الشامسي #مصر #امل_العوضي #قصات #ضحك #وناسة #فلة #تجميل #فرح #نهى_نبيل #امل_العوضي #هند_البلوشي #مشاهير #شيلاء_سبت #الهام_الفضاله #أحلام #شيماء_علي #لجين_عمران #الرياض #حلا #دلع @mahaofficialq8
وقالت محمد في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا لم أتوقف عن التمثيل كما يقول أو يظن البعض، ولكني منحت نفسي إجازة من العمل من أجل الاهتمام بإبنتي، وترقبوا في الأيام القادمة رجوعي بقوة إلى الشاشة”.
وأضافت: “هناك أولويات في الحياة وكان الاهتمام بإبنتي يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتي”. كما عبرت عن حبها الكبير لمتابعيها.