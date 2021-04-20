وجهت إحدى المتابعات تساؤلا إلى الممثل السعودي مهند حمدي حول من سيختار بين خطيبته فرح مراد ووالدته، ليصف السؤال بأنه “فتنة” ورفض الإجابة عليه. وجاء هذا التساؤل خلال إطلالة مهند الحمدي مع متابعيه عبر سناب للرد على أسئلتهم في حوار ودّي. وأضاف حمدي أنه بكل تأكيد سيدعم خطيبته في مجال عملها، وأن هذا الدعم موجود منذ البداية، وعلق:” صاحبي رح أدعمه ما بالك زوجتي”.

كما ردّ الفنان السعودي على موقف خطيبته فرح من تجسيده للأدوار الرومانسية في المسلسلات التي يشارك فيها، قائلاً إنهما متفاهمان حول هذا الأمر. ونفى قيامه بصبغ الشيب الذي بدأ يظهر في شعره، مشيرًا إلى أنه لو فعل ذلك فسيعترف للجمهور من دون إحراج.

وعلق مهند الحمدي على سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل جمان في جزئه الثاني، وقال إنه أوضح السبب في تغريدة له على تويتر، حيث لفت إلى أنه لا يريد حصر نفسه في الأدوار الرومانسية البحتة وتكرار أدوار قصص الحب. وبشأن إمكانية اعتزاله الفن٬ بين الحمدي أنه لا يوجد اعتزال في المجال الفني وإذا أتي اليوم الذي لم يصدر فيه أي أعمال فلن يقول إنه اعتزل بل توقف عن العمل.