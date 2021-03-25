أثار الممثل السعودي ​مهند الحمدي​ جدلا كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كشف موقفه من القضية العالقة بين الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ ووالدتها ​منى السابر​.

وعبّر مهند في مقطع فيديو عن إنزعاجه بسبب التعليقات المسيئة، التي توجه إلى حلا، مشيراً إلى أنه يتضامن معها.



وقال: “لا تعرضوا مشاكلكم على السوشيال ميديا بهذا العمق، وللأمانة أنا قريت منشور حلا الترك حول أنها لم ترفع القضية وهو مؤثر جداً وحرام للأمانة وكفاية”.

وأضاف مهند: “في ناس يتحملون، بس هالبنت صغيرة والله حرام. مشاكل أسرية انعرضت ويتنمرون عليها عدد كبير بشكل فظيع فأنا أحس أنه حرام”.

وإنقسم المتابعون بين من رأوا أنه على حق وأن حلا تعرضت للظلم، ومن أشاروا إلى العكس.