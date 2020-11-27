خرج الفنان السعودي مهند الحمدي، عن صمته وتحدث عن حبيبته بعد انتشار صورة لهما معًا، معلنًا ارتباطه بها قائلًا إنه لا يعلم حجم التغيير الذي فعلته به حبيبته، معقبًا: “والله ما بعرف شو مسوية فيني”.

وأضاف الحمدي في تصريحات له: “كانت تشوفني أخ أخ مية في المية وأنا كنت معطيها إحساس الأخ أعاملها معاملة رجال والله معاملة رجال مية في المية وفي دبي تعرفت عليها وأيامها ما أقول وأتجرأ أقولها إني عاوز أدخل معكي في علاقة لأني أشوفها كل يوم كانت قريبة من الدوام”.

وتابع الفنان السعودي: “ما قدرت أتحدث وأعطيتها إحساس الأخ وهي كانت أتوقع مخطوبة وعندما اكتشفت ذلك قلت لأ وكانت تعرفني قبل 3 سنوات”، معقبًا: “الحين صار الموضوع واعترفت قولتلها اسمعي تحدثت عن تفاصيل متابعتي لها ولمواقفها على مدار 3 سنوات”.

لأول مره صورة خطيبة و حبيبة مهند الحمدي . . لبنانيه تدعى فرح مراد .. اشرايكم في ذوقه



وأردف مهند قائلًا: “أنا أحب أقولك شيء بقوله ولا تطلعين فيني بقوله وبمشي قالتلي شو واعترفت وفضحت نفسي.. قولتلها أنا 3 سنوات أعرفك والشخصية اللي تعرفيني فيها أنا الحين أطلع من الشخصية وأتجرأ وأطلع من جلدي وأنا كذبت كذبة بيضا ما أشوفك سيستر أنا أشوفك لايف ستايل إني بارتر لين يوم القيامة”.

وعن رد فعلها قال مهند الحمدي: “عطيتني نظرة وما استأنست وهي مو متعودة قالتلي مريض إنت إيش قاعد تقول أنا حسيت كفْ.. وهي تقول إنت أخْ وش تبي لا تخرب العلاقة.. واعترفت بهذا بالتليفون وما قدر أقول الكلام وجه لوجه وعندما علمت رد فعلها أغلقت الحديث”.



وبحسب أحد الحسابات الإخبارية في موقع “تويتر” فقد كشفت إحدى المغردات مؤخرًا عن هوية حبيبة مهند الحمدي، وذلك من خلال نشر صورة لهما معًا، مع ترك معلومات بأن اسمها فرح، ووظيفتها مودل، وجنسيتها لبنانية، وعمرها 30 عامًا”.

وشارك مهند الحمدي مؤخرًا في مسلسل “دفعة بيروت” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، والمسلسل من بطولة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، وكتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.