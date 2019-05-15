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مهيرة بن عبد العزيز لـ محمد بن راشد: “نحن شعب محظوظ بسموك”

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مهيرة بن عبد العزيز والشيخ محمد بن راشد

مهيرة بن عبد العزيز والشيخ محمد بن راشد

نشرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، عبر حسابها  على “إنستجرام”، صورة لها مع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.

وعلقت مهيرة على الصورة، قائلةً: “يتجدد اللقاء السنوي مع فارس العرب، القائد الحكيم الشيخ محمد بن راشد في شهر #رمضان المبارك، نحن شعب محظوظ بسموك”.

https://www.instagram.com/p/BxdTxrwDa7R

 

 

وكانت لجين عمران قد نشرت صورة من نفس المناسبة مع الشيخ محمد بن راشد وعلقت عليها: ” أكرمك الله على الفطور يا قائد و شيخ الرجال (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم) .. و كل عام و أنت أسعد يا مسعد كل من حولك”.

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.. .. أكرمك الله على الفطور يا قائد و شيخ الرجال (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم) .. و كل عام و أنت أسعد يا مسعد كل من حولك @hhshkmohd .. الشكر موصول للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على التنظيم المميز كالمعتاد بقيادة السيدة منى المري @monaalmarri @dubaipressclub .. .. #دبي #محمد_بن_راشد #افطار #الشيخ_محمد_بن_راشد #رمضان #رمضان_2019 #رمضان_كريم #رمضان_يجمعنا #لجين #لجين_عمران

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كما نشر الشيخ محمد بن راشد صورة جمعته بعدد كبير من الاعلاميين العرب وعلق قائلا: “سعدت بلقاء مجموعة من القيادات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي…لقاء متجدد يعكس مكانة الإعلام كشريك مهم في مسيرتنا التنموية وفي نشر رسالة الخير.”.

 

 

 

 

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