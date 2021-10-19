عبرت الاعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز عن عضبها تجاه إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بعد تجاهل تقديمها خلال الإعلان عن أغنية حفل الافتتاح الذي شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان وريد وان ونعمان بلعياشي.

وقالت مهيرة عبدالعزيز أن تقديم أغنية حفل الافتتاح شهد تقديم محمد رمضان فقط مع تجاهل شركاءه بالأغنية؛ ريد وان ونعمان بلعياشي إلى جانب بطلات استعراض الأغنية.

وأشارت مهيرة عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أن عدم تقديمها على المسرح كضيفة ضمن استغراض الأغنية جعلها تبدو لوسائل الإعلام كواحدة من الراقصين المشاركين في الاستعراض على المسرح.

وتابعت قائلة: “زعلانة وواخدة على خاطري لأنه اللي انتشر كأني طالعة ضمن الراقصين وهذا غير صحيح”. ولفتت إلى أن الإعلامية ناردين فرج مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة تواصلت معها وأكدت أنها لم تكن على دراية بوجودها ضمن المشاركين في الاستعراض وأنها كانت تقرأ الأسماء التي قدمها لها فريق تنظيم المهرحان.

وانتقدت مهيرة عبدالعزيز ما حدث مشيرة إلى أن محمد رمضان لم يكن وحده لكن الأغنية تحمل 3 أسماء وقفت كل واحدة منهن إلى جوار أحد المطربين، وهي كانت شريكة ريد وان بالأغنية، لذلك تتحدث عن نفسها وعن شريكها، الذي استاء من تجاهل تقديمه على المسرح، خاصة أنه صاحب المشروع الغنائي الذي شارك فيه محمد رمضان ونعمان بلعياشي.

وأكدت أن زوجة ريد وان اعتذرت لها بعد ما حدث خلال حفل الافتتاح لأنها وضعتها في ذلك الموقف المخرج مشيرة إلى في الوقت نفسه إلى عدم لومها لتجاهل محمد رمضان توجيه الشكر لشركائه في الأغنية، لأنهم تم تجاهلهم منذ البداية عند تقديم الفقرة.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد انتقد ما حدث خلال حفل افتتاح مهرجان الجومة قائلاً: “محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين”.

وأوضح عمرو أديب قائلًا “وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم”. كما تعجب عمرو أديب مرة أخرى من طريقه تقديم محمد رمضان وإغلاق النور بعد 10 ثوان وتساءل “لو مش عايزينه جايبينه ليه”