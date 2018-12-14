الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. موت “أفيتشي” الاكثر تأثرا على العالم في عام 2018

شاهدوا.. موت “أفيتشي” الاكثر تأثرا على العالم في عام 2018

بواسطة -
0 174

رحل عن عالمنا هذا العام العديد من المشاهير الا ان محرك غوغل اصدر لائحة بحالات الوفاة التي اثرت اكثر من غيرها على العالم حسب الكلمات الاكثر بحثا في مختلف بلدان العالم على هذا المحرك الشهير.

وقد تصدر الدي جي العالمي والموسيقي ​أفيتشي​ في المرتبة الاولى وذلك لانه رحل عن عمر صغير جدا ومن دون ان يعرف العالم السبب الحقيقي الذي غيّبه.

ياتي بعد أفيتشي وفاة الفنان الشاب ​ماك ميلر​ وهو الحبيب السابق للفنانة أريانا غراندي الذي رحل بشكل مفاجئ.

في المرتبة الثالثة انطوني بوردان وهو شيف اميركي شهير وكاتب ونجم تلفزيوني.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.