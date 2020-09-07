طالت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ موجة سخرية عارمة بعد نشرها صوراً تظهرها بلباس بحر مؤلف من “تيشرت” باللون الكحلي، وقد ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي. فتداول رواد مواقع التواصل الصور وجاءت أغلب التعليقات سلبية.

ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر مواقع التواصل تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة ​توم وجيري​ والتي تعرف بـ “​مامي تو شوز​”.

وقالت :”هذه المرأة التي تلحق توم وجيري عندما يقدمان على فعل مصيبة”، وهو ما أثار إعجاب متداولي الصورة، مؤكدين أنه أقرب تشبيه لها، ومن التعليقات “قصدك ههههه هذي الخدامه السمراء الي بتوم جيري”. “سبحانه الله اول ما شفتها كلت كانها الي تطلع في توم وجيري”.

إشارة إلى أن ورغم أن المرأة الغامضة في هذه السلسلة الكرتونية الشهيرة لميرى منها سوى ساقيها البدينتين، إلا أنها تعد من أشهر شخصيات هذا المسلسل، وتعرف أيضاً باسم “Mammy Two Shoes – مامي تو شوز”، وكانت تدير شؤون المنزل الذي تدور فيه أحداث مغامرات توم وجيري.