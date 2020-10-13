أعلنت شركة ” باراماونت بيكتشرز ” عن حصولها على حقوق إنتاج عمل سينمائي عن شخصية الملكة المصرية ” كليوباترا ” وذلك بعد صراع مع شركة ” نتفليكس ” .

وكشفت شركة باراماونت بيكتشرز عن تجسيد الممثلة الإسرائيلية ” جال جادوت ” لشخصية كليوباترا في الفيلم الذي من المقرر إنتاجه في هوليوود قريبا .

وأكدت جال جادوت على ذلك في منشور لها نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه : ” أجسد شخصية كليوباترا وأقدمها لأول مرة من منظور نسائي مختلف عما تم تقديمه من قبل ” .

وتسبب هذا الإعلان في موجة غضب عارمة في مصر والوطن العربي بسبب تجسيد ممثلة إسرائيلية لهذا الدور خاصة وأن جال جادوت كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي ولها توجهات مؤيدة للصهيونية .

واعترض البعض على اختيار هوليوود لممثلة أجنبية تجسد شخصية الملكة المصرية وأنه كان ينبغي أن تفوز امرأة عربية بهذا الدور .. مشيرين إلى أن ذلك يعد نوعا من التزييف ومحاولة لدمج الروح والدماء الاسرائيلية في التاريخ العربي وأيضا شئ من الإجبار لتقبل الاسرائيليون داخل الوطن العربي .

كما استنكر البعض أن تجسد فتاة ذات ملامح أوربية وبشرة بيضاء لملكة مصر كليوباترا ذات الملامح الحادة والبشرة المتوسطة .