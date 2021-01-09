شاركت الفاشينيستا السعودية مودل روز متابعيها على انستغرام بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها وعلقت عليها مثنية على جمالها.

فقد كتبت مودل روز تعليقا على الصور باللغة الانكليزية “أنا سكي وأعلم ذلك” في إشارة الى ثقتها القوية بنفسها وبجمالها.

وقد اثار تعليق مودل روز سخرية بعض متابعيها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “اهم شي داريه عن نفسها ” و “معقول ندري من زمان ” فيما داقع البعض الاخر عنها حيث كتب احدهم “ليه؟ زعلانين انها واثقه بنفسها بس بنفس الوقت تتكلمون عن التنمر وانو صيرو واثقين بنفسكم ولحد يجرحكم”.

وكانت مودل روز قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي برقصة جنونية مع صديقها، حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان على الأغنية الإسبانية الشهيرة “بيلا شاو”. وظهرت المودل الشهيرة هي وصديقها وهما يرقصان تحت أضواء منزلية اعتمدت على اللون الأزرق ويقومان بحركات جنونية وسط تعالي أصوات الضحك.